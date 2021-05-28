Japonya'da doktorlardan Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Japonya'da doktorlardan Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi çağrısı

Japonya'da doktorlardan Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi çağrısı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Spor

Japonya Doktorlar Birliği Başkanı Ueyama Naoto, ülkede yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 4. dalgası sebebiyle Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesini istedi.

Japonya Doktorlar Birliği Başkanı Ueyama Naoto, ülkede yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 4. dalgası sebebiyle Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesini istedi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Ueyama sporcu, yetkili ve personel dahil yaklaşık 100 bin kişinin Tokyo'ya akın edeceğini belirterek halihazırda artış trendini koruyan vaka hızının daha da hızlanacağını savundu.

Japonya'da salgının 4. dalgasının yaşandığını kaydeden Ueyama, turnuvanın planlandığı üzere düzenlenmesine ilişkin "Kovid-19'un farklı bölgelerde var olan tüm varyantları burada, Tokyo'da yoğunlaşacak ve toplanacak" dedi.

Ülkede aşılanma oranlarının Batı'daki gelişmiş ülkelere nispetle istenilen seviyeye ulaşmadığına dikkati çeken Ueyama, turnuvayı bu şartlar altında düzenlemenin "olimpiyat sporcularına karşı sorumsuzluk" olacağını belirtti.

Ueyama, "Potansiyel olarak virüsün tamamıyla yeni bir varyantının ortaya çıkabileceği" ihtimalinin de göz ardı edilememesi gerektiğini kaydederek iki aydan az süre kalan Tokyo Oyunlarının iptal edilmesi çağrısı yaptı.

OHAL de olsa IOC destekliyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (OIC) Başkan Yardımcısı John Coates, geçen hafta düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Kovid-19'a karşı Tokyo'da olağanüstü hal (OHAL) uygulansa dahi IOC'nin turnuvanın düzenlenmesine yönelik Japonya'yı desteklediğini açıklamıştı.

Kyodo ajansının önceki hafta sonu telefon yoluyla 715 sabit ve 1250'den fazla mobil numara üzerinden düzenlediği anket, başlamasına o dönem itibarıyla 10 hafta kalan olimpiyatların salgın şartlarında düzenlenmesine yönelik şüpheleri artırmıştı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 59,7'si artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi gerektiğine inandığını belirtmişti.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Ebru Gündeş Burak Sergen İlker Kaleli
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Meltem Hocaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'da doktorlardan Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi çağrısı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 07:35:42. #1.16#

title