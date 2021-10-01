Japonya'da Dijitalleşme Ajansı Başkanının, telekom firmasınca ağırlandığı ortaya çıktı

Japonya Enformasyon Teknolojisi Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı ve Dijitalleşme Ajansı Başkanı Hirai Takuya'nın, bir telekom firmasınca pahalı restoranlarda ağırlandığı ortaya çıktı.

Kyodo ajansının haberine göre, bu ay hizmete giren Dijitalleşme Ajansı, Bakan Hirai'nin, Nippon Telegraph & Telephone (NTT) firmasınca pahalı akşam yemeğinde ağırlandığını belirtti.

Daha önceki açıklamasında yemek ödemelerini yapan tarafın ismini vermeyen ajans, kamuoyundaki ısrarlar sonrası, firmanın NTT olduğunu ve Bakan Hirai'nin 3 yemeğin 2'sine katıldığını kabul etti.

Hükümet çalışanlarının "kamu etiği kurallarının ihlal edilmesine karıştığı" iddialarını kabul eden Hirai, kendi isteğiyle bir aylık maaşını geri ödeyeceğini açıkladı.

Öte yandan, NTT yöneticilerince toplam 120 bin yen değerinde 3 yemekte ağırlanan ajansın iki numaralı bürokratı Akaişi Koiçi'ye de maaştan kesme cezası verildi.

Alt kuruluşunun Kabine Sekretaryasına yazılım desteği verdiği bilinen NTT, yaptığı açıklamada, kamu ahlakının "yeterince farkına varmadıkları" sebebiyle özür diledi.

Japonya'da yayımlanan Shukan Bunshun dergisi, haziran ayında, NTT Üst Yöneticisi (CEO) Sawada Jun dahil firma yöneticilerinin, Tokyo'nun Azabu bölgesinde pahalı restoranlarda ağırladığını haber leştirmişti.

Kyodo, "kamu ahlakını incitecek muameleyi kabul etmeleri" sebebiyle henüz bu ay hizmete giren ajansı yöneten üst düzey bürokratların davranışlarının, halkın hükümete yönelik güvenini sarsabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Hirai, aynı zamanda Dijitalleşme Ajansı Başkanlığı görevini yürütüyor.