Japonya'da denize boşaltılacak atık sudaki trityumu "sevimli" gösterdiği belirtilen tanıtım materyali geri çekildi
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Japonya'da denize boşaltılacak atık sudaki trityumu "sevimli" gösterdiği belirtilen tanıtım materyali geri çekildi

Japonya'da denize boşaltılacak atık sudaki trityumu 'sevimli' gösterdiği belirtilen tanıtım materyali geri çekildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da, Fukuşima'dan denize boşaltılacak radyoaktif özellikli işlenmiş atık sudaki trityumu "sevimli" gösterdiği savunulan maskot dizaynı, yoğun tepkiler sonrası yayımdan kaldırıldı.

Japonya'da, Fukuşima'dan denize boşaltılacak radyoaktif özellikli işlenmiş atık sudaki trityumu "sevimli" gösterdiği savunulan maskot dizaynı, yoğun tepkiler sonrası yayımdan kaldırıldı.

Japonya Yeniden İnşa Ajansı (Fukkooço), Fukuşima Dai-içi santralinde biriken atık sudaki radyoaktif trityum elementine ilişkin "halka güvence veren" video ve broşür yayımladı.

Yayımlanan videodaki maskot, santralde trityum içeren atık suyun denize boşaltılmasının, dünyanın birçok nükleer santralinde başvurulan standart bir uygulama olduğu belirtildi.

Denize boşaltılması planlanan atık suda bulunan "trityum elementini sevimli gösterdiği" iddia edilen maskot ve broşür, sosyal medya üzerinden verilen yoğun tepkiler sonrası geri çekildi

Kyodo ajansının haberine göre, Fukkooço yetkilisi tanıtım materyallerinin, atık suyun güvenliğine ilişkin bilimsel temele dayalı ve kolay anlaşılabilir şekilde hazırlandığını savundu.

Materyallerin gözden geçirileceğini kaydeden yetkili, "Nükleer güç tesisleri yüksek seviyede uzmanlaşmış ve anlaşılması zor yapılar. Birçok kişinin bu kuruluşlara ilgi duymasını istiyoruz." dedi.

Japonya Başbakan Suga Yoşihide hafta içinde, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen depremde hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken işlenmiş atık suyun denize boşaltılacağını açıklamıştı. Sürecin iki yıl içerisinde başlatılacağı kaydedildi.

Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken ABD "anlayışla karşıladığını", Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise desteklediğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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