Japonya'da Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait mayın tarama fırkateyni ile balıkçı gemisi çarpıştı
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Japonya'da Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait mayın tarama fırkateyni ile balıkçı gemisi çarpıştı

Japonya'da Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait mayın tarama fırkateyni ile balıkçı gemisi çarpıştı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın Kyuşu bölgesindeki Saga eyaleti açıklarında, Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait mayın tarama fırkateyni ile balıkçı gemisi çarpıştı, ölü ve yaralı bildirilmedi.

Japonya'nın Kyuşu bölgesindeki Saga eyaleti açıklarında, Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait mayın tarama fırkateyni ile balıkçı gemisi çarpıştı, ölü ve yaralı bildirilmedi.

MSDF mayın tarama fırkateyni "Takaşima" ile, Kumamoto eyaletine kayıtlı balıkçı gemisi, Saga'nın kıyı kenti Karatsu açıklarındaki Kakaraşima adasının 4 kilometre kuzeyinde çarpıştı.

Savunma Bakanlığının açıklamasında, balıkçı gemisinin ön kısmı ile fırkateynin sol arka kısmının çarpıştığı bilgisi yer aldı.

Kaza sonrası iki aracın mürettebatında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilirken, kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre fırkateyn ve gemiden yakıt sızıntısı bildirilmedi.

MSDF'nin olaya yönelik soruşturma başlattığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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