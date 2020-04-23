Japonya'da demirli yolcu gemisinde 14 vaka daha tespit edildi Japonya'da demirliyken 34 mürettebatında korona virüsü tespit edilen yolcu gemisinde 14 yeni vaka daha doğrulandı.

Japonya'da demirliyken 34 mürettebatında korona virüsü tespit edilen yolcu gemisinde 14 yeni vaka daha doğrulandı. Nagazaki'deki gemide vaka sayısı 48'e çıkarken, bir kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Japonya'nın Nagazaki şehrindeki "Mitsubishi Heavy Industries" tersanesinde demirliyken 34 mürettebatında korona virüsüne rastlanan İtalya tescilli Costa Atlantica adlı gemiden kötü haber geldi. Son olarak tüm mürettebatına virüs testi uygulanacağı açıklanan gemide, 14 kişide daha korona virüse rastlandı. Pozitif sonuç veren 14 kişiden 7'sinin gemi mutfağında görevli olduğu belirtilirken, diğer 7 personelin ise yemek servisinden sorumlu olduğu kaydedildi. Yapılan testler sonucu 14 kişi daha korona virüs tespit edilmesi gemide toplam vaka sayısını 48'e taşıdı.

Bir kişinin durumu ciddi

Öte yandan, ilk belirlenen vakalar arasından hastaneye kaldırılan 40'lı yaşlarda bir mürettebatın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Söz konusu çalışanın solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Geminin 623 mürettebatı bulunuyor

Filipinli bir çalışanının korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine diğer mürettebat üyelerine de test uygulanan gemide ilk olarak 33 kişi pozitif sonuç vermiş, 33 farklı ülkeden 623 mürettebatı bulunan geminin, 29 Ocak'ta vardığı Nagazaki'de Nisan sonuna kadar kalmasının beklendiği açıklanmıştı.

Japonya'da vaka sayısı artıyor

Japonya'da 712'si daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından olmak üzere Japonya'da toplam 12 bin 735 korona virüsü vakası doğrulanmış, ülke genelinde şimdiye dek 312 kişi kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA