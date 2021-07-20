Japonya'da danışman heyet, Kovid-19'a karşı Moderna aşısının 12 yaş ve üzerindekilere vurulmasını onayladı
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Japonya'da danışman heyet, Kovid-19'a karşı Moderna aşısının 12 yaş ve üzerindekilere vurulmasını onayladı

Japonya'da danışman heyet, Kovid-19'a karşı Moderna aşısının 12 yaş ve üzerindekilere vurulmasını onayladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Danışman Heyeti, ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasını onayladı.

Japonya'da Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Danışman Heyeti, ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasını onayladı.

Kyodo ajansının Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kovid-19 Danışman Heyeti, Moderna'nın Kovid-19 aşısının ülke genelinde 12 yaş ve üzerindekilere vurulabilmesine izin verdi.

Aşı için bakanlık resmi onayının bu ay içinde verilmesi bekleniyor. Böylelikle hükümetin ulusal aşılama programı kapsamında aşının ücretsiz şekilde uygulanabilmesine izin verilecek.

ABD'li üretici Pfizer'ın Kovid-19 aşısının 12 yaş ve üzerindekilere uygulanması için resmi onay mayıs ayında verilmişti.

Virüse karşı 4. ilaç da yolda

Öte yandan danışman heyet, Kovid-19'a karşı "casirivimab" ve "imdevimab" adlı etken maddelerin bileşiminden oluşan antikor kokteylini de onayladı.

Kokteyl, resmi onay sağlanması halinde "Remdesivir", "Steroid dexamethasone" ve "Baricitinib" sonrası Kovid-19'a karşı Japonya'da onay alan 4. ilaç olacak.

Antikor bileşimi, belirli bir yapıyı tanıyıp ona yapışmak üzere tasarlanan bir protein türü olan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı monoklonal antikorlardan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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