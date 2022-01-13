Japonya'da Covid-19 vakaları bir haftada 8 kat arttı: 18 bin 673 vaka

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı son 1 haftada yaklaşık 8 kat artarak bugün 18 bin 673'e yükseldi.

Covid-19'un Omicron mutasyonu nedeniyle salgında yeni dalga endişesi yaşanan Japonya'da ülke geneli günlük vaka sayıları son 1 haftada yaklaşık 8 kat artış gösterdi. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son 24 saatte 18 bin 673 yeni vaka doğrulandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 812 bin 132'ye yükselirken, hayatını kaybeden 4 kişi ile birlikte can kaybı sayısının da 18 bin 428'e ulaştığı bildirildi.

VAKA ARTIŞINDA ABD ÜSSÜ ETKİSİ ŞÜPHESİ

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, daha önce de gündeme gelen hızlı vaka artışının ülkede konuşlu ABD üsleri ile ilişkili olduğu yönündeki iddiaları değerlendirerek, "ABD üslerindeki enfeksiyonların virüsün çevre bölgelere yayılmasının nedenlerinden biri olma ihtimalini inkar edemeyiz" dedi ve durumu ciddiyetle ele aldıklarını ifade etti.

YARI OHAL İLAN EDİLMİŞTİ.

Japonya'nın Okinawa, Yamaguchi ve Hiroşima eyaletlerinde görülen Covid-19 vaka artışının ABD üslerinde kayda geçen enfeksiyonlarla ilişkili olabileceğini iddia eden Okinawa Valisi Denny Tamaki, "Üslerin vaka artışının en önemli nedenlerinden biri olduğuna dair hiç şüphe yok" ifadelerini kullanmıştı. Yamaguchi Valisi Tsugumasa Muraoka ise, Omicron mutasyonu endişesine dikkat çekerek, ABD üssü çalışanları ve sakinlerinden alınan virüs örneklerinin genetik analizlerinin yapıldığını söylemişti. Bu gelişmelerin ardından 3 eyalet, merkezi hükümet tarafından yarı OHAL uygulaması altına alınırken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise ABD üsleri ile ilgili iddialarla ilgili kesin bir açıklama yapmaktan kaçınarak, "Enfeksiyonların nedenini kestirmek güç" şeklinde konuşmuştu.

(Burak Ersoy-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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