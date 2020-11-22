Japonya'da Covid-19 salgınında can kaybı 2 bine ulaştı
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Japonya'da Covid-19 salgınında can kaybı 2 bine ulaştı

22.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:39
Japonya'da Covid-19 salgınında can kaybı 2 bine ulaştı

Japonya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine ulaştı.

Japonya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine ulaştı.

Covid-19 pandemisinde yeni dalganın yaşandığı Japonya'da, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bine ulaştığı bildirildi. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre ardışık 5 gün boyunca 2 bin üzeri vaka görülen ülkede yeni enfeksiyon sayısı bugün de 2 bin 165 olurken, toplam vaka sayısı 133 bin 826'ya yükseldi. Son 24 saatte Hokkaido'da 3, Tokyo, Kanagawa ve Saitama'da 1'er kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin sınırına ulaştı.

Yeni dalga geri adım attırdı

Dün rekor sayıda 2 bin 596 Covid-19 vakası bildirilen Japonya'da hükümet eleştirilerin ardından ekonomiyi canlandırmak üzere uygulanan seyahat sübvansiyonları konusunda geri adım atmıştı. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, "seyahate çık" kampanyasının yüksek sayıda korona virüs vakası görülen bölgelerde askıya alınacağını açıklamıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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