Japonya'da Covid-19 salgını hızlandı: 'Sağlık sistemi çökebilir' Japonya'da uzun süre kontrol altında tutulmasına rağmen yayılımı son haftalarda hızlanan Covid-19 salgını, ülkenin sağlık sistemini kilitledi

Japonya'da uzun süre kontrol altında tutulmasına rağmen yayılımı son haftalarda hızlanan Covid-19 salgını, ülkenin sağlık sistemini kilitledi.

Hastaneler yoğunluk nedeniyle birçok olası Covid-19 hastasını geri çevirmeye başladı. Tokyo'da nefes darlığı çeken bir hastayı taşıyan ambulans, şehir merkezindeki 80 hastane ve kliniğe alınmadı. Belirtiler taşıyan başka bir adam da 40 farklı klinikten geri çevrildi. Euronews.com'da Görüntüle