Japonya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 300'ü aştı Japonya'da 14 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 308'e yükseldi.

Japonya'da 14 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 308'e yükseldi. Ülke genelinde vaka sayısı ise 12 bin 703'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak 2 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19), Japonya'da 14 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre son gelişmelerle birlikte ülkedeki ölü sayısı 308'e yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından hayatını kaybeden 13 kişi haricinde Japonya genelinde 295 kişinin virüse yenik düştüğü açıklandı.

Vaka sayısı 13 bine yaklaştı

Gün içinde 132'si başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde tespit edilen 449 yeni vaka ise Japonya'daki toplam vaka sayısını 12 bin 703'e taşıdı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı gemide enfekte olan 712 kişi dışında ülkenin farklı eyaletlerinden 11 bin 991 kişinin virüsten enfekte olduğu bildirildi.

2 bini aşkın kişi virüsü yendi

Öte yandan Diamond Princess'in yolcuları arasından virüsü yenen 645 kişi de dahil toplam 2 bin 69 hastanın şu ana kadar iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi. Ülke genelinde 245 hastanın sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. - TOKYO

Kaynak: İHA