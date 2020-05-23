Japonya'da Covid-19'dan 26 ölü daha
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Japonya'da Covid-19'dan 26 ölü daha

Japonya'da 26 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 838'e yükseldi.

Japonya'da Covid-19'dan 26 ölü daha
23.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:50

Japonya'da 26 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 838'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 17 bin 281 oldu.

Korona virüs pandemisiyle yürürlüğe konulan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının kademeli olarak sona erdiği Japonya'da dünden bu yana 26 kişi daha Covid-19'a yenik düştü. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişme ile birlikte ülkedeki ölü sayısı 838'e yükseldi. Daha önce karantinada kalarak dünya kamuoyunun dikkatini üzerine çeken Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 13 kişi dışında, Japonya genelindeki can kaybı sayısının 825'e ulaştığı bildirildi.

Vaka sayısında artış

Dün 3 yeni vakayla iki aydan bu yana görülen en düşük günlük enfeksiyon sayısının kaydedildiği Tokyo'da bugün 8 kişiye Covid-19 tanısı konurken, ülke genelindeki vaka sayısı karantina gemisinden enfekte olan 712 yolcu ve mürettebat dahil olmak üzere 17 bin 281'e yükselmiş oldu.

OHAL merak konusu

Yalnızca Tokyo dahil 5 eyalette devam eden OHAL'in pazartesi kaldırılabileceğine dair beklenti sürerken, söz konusu bölgelerin karar için gerekli olan "Her 100 bin kişiye 0.5'in altında vaka sayısı" kriterini karşılayıp karşılamadığı ise pazartesi görüş belirtecek olan uzman kurulunun yanıtıyla netleşecek.

Son 5 eyalet

Daha önce 39 eyaletteki OHAL uygulamasını düşen vaka sayısını gerekçe göstererek sonlandıran Japonya hükümeti, Hokkaido, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Kyoto, Osaka ve Hyogo'da ise OHAL tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceğini duyurmuştu. Son alınan kararla ise yalnızca Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Hokkaido'nun OHAL altında kaldığı açıklanmıştı. Hükümetten yapılan açıklamada son 5 eyalette uygulamaya son vermek için gereken kararın pazartesi değerlendirileceği belirtilmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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