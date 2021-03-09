Japonya'da Covid-19 aşısı 5 kişide daha yan etki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Japonya'da Covid-19 aşısı 5 kişide daha yan etki gösterdi

09.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:01
Japonya'da Covid-19 aşısı 5 kişide daha yan etki gösterdi

Japonya Sağlık Bakanlığı 5 kişinin daha Pfizer-BioNTech aşısı uygulandıktan sonra bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi geçirdiğini açıkladı.

Japonya Sağlık Bakanlığı 5 kişinin daha Pfizer-BioNTech aşısı uygulandıktan sonra bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi geçirdiğini açıkladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılama seferberliği dünyanın farklı ülkelerinde sürerken, 17 Şubat'tan bu yana sağlık çalışanlarını aşılamayı sürdüren Japonya'da sağlık bakanlığından yeni yan etki açıklaması geldi. Pfizer-BioNTech aşısı uygulanan 5 kişinin daha ölümcül olabilen bir alerjik reaksiyon anafilaksi geçirdiği bildirildi. 20'li ve 50'li yaşlarında olan 5 kadının boğazda kızarıklık ve ağrı benzeri semptomlar geliştirdiği kaydedilirken, şahısların tümünün sağlık durumunun ilaç tedavisinin ardından normale döndüğü belirtildi. Ayrıca 5 kişiden 4'ünün astım ve ilaç alerjisi rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenildi. Gözlenen belirtilerin aşı ile kesin bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek üzere inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Anafilaksi vakaları 8'e yükseldi

Son gelişme ülkede Covid-19 aşısı uygulandıktan sonra anafilaksi geliştiren hastaların toplam sayısını 8'e çıkarırken, uzmanlar olağan dışı semptomların aşı ile ilgisi ve hangi belirtilerin anafilaksi olarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda detaylı çalışmaların gerekliliğine dikkat çekti.

Ölüme neden olabilir

Aniden gelişen ve ölüme neden olabilen ciddi bir alerjik reaksiyon olarak bilinen anafilaksi genel olarak kızarıklık, kaşıntı, boğaz şişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Anafilaksinin yaygın nedenleri arasında ise böcek ısırmaları, gıdalar ve ilaçlar yer alıyor.

Japonya'da dün itibariyle Covid-19'a yakalanan toplam kişi sayısının 441 bin 292'ye yükseldiği bildirilmiş, ölü sayısı da 8 bin 321 olmuştu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Nükhet Duru Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan
Spor Arda Turan Ünal Karaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya'da Covid-19 aşısı 5 kişide daha yan etki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 09:04:01. #1.16#
title