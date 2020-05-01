Japonya'da Covid-19'a bağlı ölü sayısı 490'a ulaştı
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Japonya'da Covid-19'a bağlı ölü sayısı 490'a ulaştı

Japonya'da Covid-19'a bağlı ölü sayısı 490'a ulaştı
01.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:48

Japonya'da 35 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 490'a, toplam vaka sayısı 15 bin 246'ya yükseldi.

Japonya'da 35 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 490'a, toplam vaka sayısı 15 bin 246'ya yükseldi.

Dünya genelinde etkisini sürdüren ve hayatı durma noktasına getiren yeni tip korona virüs (Covid-19), Japonya'da 35 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son kaydedilen ölüm vakaları ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 490'a yükseltti. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından hayatını kaybeden 13 kişi haricinde Japonya genelinde farklı eyaletlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 477'ye ulaştı.

Vaka sayısı 15 bini aştı

Bugün 165'i başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 229 yeni vaka ile Japonya'da şu ana kadar kayda geçen toplam vaka sayısı 15 bin 246'ya ulaştı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında Japonya genelinde 14 bin 534 kişi korona virüse yakalanmış oldu.

Tokyo'da korkutan tablo

Vaka sayılarının bölgelere göre dağılımında Tokyo 4 bin 317 vaka ile salgından en çok etkilenen bölge olurken, Tokyo'yu bin 639 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa'da bin 23 kişi korona virüsten enfekte olurken Saitama'daki vaka sayısı da 860'a ulaştı. Chiba da 835 vaka ile listede kendine yer buldu. Vakaların kalanı ülkenin diğer eyaletlerinden bildirildi.

4 bini aşkın kişi virüsü yendi

Öte yandan ülke genelinde korona virüs tedavisi gören 332 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken virüsü yenerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edilen hasta sayısı ise 4 bin 632 olarak açıklandı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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