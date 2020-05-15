- Japonya'da Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı 740'a ulaştı
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- Japonya'da Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı 740'a ulaştı

- Japonya'da Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı 740'a ulaştı Japonya'da son 24 saatte 15 kişinin daha yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 740'a yükseldi.

- Japonya'da Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı 740'a ulaştı
15.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:02

- Japonya'da Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı 740'a ulaştı

TOKYO - Japonya'da son 24 saatte 15 kişinin daha yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 740'a yükseldi.

Dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla can kaybına neden olan yeni tip korona virüsün (Covid-19) Japonya'daki bilançosu ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre son 24 saatte 15 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle Japonya'da toplam ölü sayısı 740'a ulaştı. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından yaşamını yitiren 13 kişi dışında, ülkenin farkı eyaletlerinden bildirilen toplam can kaybı sayısı 727'ye çıktı.

Başkent Tokyo'da vaka sayısında düşüş

Bugün 9'u başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde 46 yeni vaka tespit edilirken 22 Mart'tan bu yana başkentteki vaka sayısı ilk kez 10'un altına düştü. Ayrıca 13 ardışık gün boyunca Tokyo'da 100'den az yeni enfeksiyon kaydedildiği bildirildi. Son gelişmelerle Japonya genelindeki toplam vaka sayısı 16 bin 961 oldu.

İyileşenlerin sayısı 10 bini geçti

Bugün itibariyle ülke genelindeki 241 korona virüs hastasının sağlık durumunun kritik olduğunu belirten yetkililer, Covid-19'a karşı verdiği mücadeleyi kazanarak taburcu edilenlerin sayısının ise 11 bin 462'ye ulaştığını açıkladı.

- Japonya'da Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı 740'a ulaştı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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