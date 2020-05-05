Japonya'da çocuk nüfusu eriyor

Japonya'da çocuk nüfusu 1982'den bu yana düzenli olarak azalarak tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Japonya'da çocuk nüfusu 1982'den bu yana düzenli olarak azalarak tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

5 Mayıs'ın "Çocuk Günü" olarak kutlandığı Japonya'da, İçişleri Bakanlığının paylaştığı veriler ülkede yaşlanan nüfus sorununun büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu. Japonya'da çocuk nüfusun 1982'den bu yana düzenli olarak azalarak tüm zamanların en düşük seviyesine gerilediğini gösteren istatistiklere göre, ülkedeki 14 yaş ve altı çocuk sayısı önceki yıla göre 200 bin düşüş göstererek 1 Nisan itibariyle 15.12 milyon olarak belirlendi. Sayının, 1950'de söz konusu alandaki verilerin kaydedilmeye başlamasından bu yana görülen en düşük sayı olduğu belirtildi.

ÜLKE NÜFUSUNA ORANLARI AZALIYOR

Çocukların toplam nüfusa oranı 46 yıl boyunca düzenli olarak düşerek yüzde 12'lik rekor seviyeye gerilerken, buna karşın 65 ve üstü yaş grubun toplam nüfusun yüzde 28.6'sını oluşturması yaşlanan nüfus sorununun göstergesi olarak yorumlandı.

TEK ARTIŞ TOKYO'DA

Yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkenin 47 eyaleti arasında yalnızca Tokyo'daki çocuk nüfusunda üst üste 6 yıl artış görülürken, eyaletteki çocuk sayısı 1.55 milyon olarak kayıtlara geçti. En düşük toplam sayının görüldüğü Tottori'de ise çocuk nüfusu 70 bin oldu.

EYALETLERDE OKİNAWA LİDER

Okinawa çocuk nüfusunun toplam eyalet nüfusuna oranı sıralamasında yüzde 16.9 ile başı çekerken, Akita ise yüzde 9.8'lik çocuk nüfus oranıyla eyalet nüfusu içinde en düşük çocuk oranına sahip bölge oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA