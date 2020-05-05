Japonya'da çocuk nüfusu eriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya'da çocuk nüfusu eriyor

Japonya'da çocuk nüfusu eriyor
05.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:33

Japonya'da çocuk nüfusu 1982'den bu yana düzenli olarak azalarak tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Japonya'da çocuk nüfusu 1982'den bu yana düzenli olarak azalarak tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

5 Mayıs'ın "Çocuk Günü" olarak kutlandığı Japonya'da, İçişleri Bakanlığının paylaştığı veriler ülkede yaşlanan nüfus sorununun büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu. Japonya'da çocuk nüfusun 1982'den bu yana düzenli olarak azalarak tüm zamanların en düşük seviyesine gerilediğini gösteren istatistiklere göre, ülkedeki 14 yaş ve altı çocuk sayısı önceki yıla göre 200 bin düşüş göstererek 1 Nisan itibariyle 15.12 milyon olarak belirlendi. Sayının, 1950'de söz konusu alandaki verilerin kaydedilmeye başlamasından bu yana görülen en düşük sayı olduğu belirtildi.

Ülke nüfusuna oranları azalıyor

Çocukların toplam nüfusa oranı 46 yıl boyunca düzenli olarak düşerek yüzde 12'lik rekor seviyeye gerilerken, buna karşın 65 ve üstü yaş grubun toplam nüfusun yüzde 28.6'sını oluşturması yaşlanan nüfus sorununun göstergesi olarak yorumlandı.

Tek artış Tokyo'da

Yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkenin 47 eyaleti arasında yalnızca Tokyo'daki çocuk nüfusunda üst üste 6 yıl artış görülürken, eyaletteki çocuk sayısı 1.55 milyon olarak kayıtlara geçti. En düşük toplam sayının görüldüğü Tottori'de ise çocuk nüfusu 70 bin oldu.

Eyaletlerde Okinawa lider

Okinawa çocuk nüfusunun toplam eyalet nüfusuna oranı sıralamasında yüzde 16.9 ile başı çekerken, Akita ise yüzde 9.8'lik çocuk nüfus oranıyla eyalet nüfusu içinde en düşük çocuk oranına sahip bölge oldu. - TOKYO

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti Haberler
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Haberler
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor
Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Nur Yerlitaş Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Neymar Ersun Yanal Selçuk İnan Loris Karius Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Japonya'da çocuk nüfusu eriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 11:56:20. #1.14#
title