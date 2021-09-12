Japonya'da Chanthu Tayfunu uyarısı - Haberler
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Japonya'da Chanthu Tayfunu uyarısı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da Chanthu Tayfunu uyarısı

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve gücünü artırarak yoluna devam eden Chanthu Tayfunu'nun Japonya'ya doğru ilerlediği bildirildi.

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve gücünü artırarak yoluna devam eden Chanthu Tayfunu'nun Japonya'ya doğru ilerlediği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Chanthu Tayfunu'nun Japonya'ya doğru ilerlediği bilgisini paylaşarak şiddetli yağmur ve rüzgar uyarısında bulundu.

Saatteki hızı 108 kilometreyi bulan tayfunun, ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletine bağlı Sakişima ve Yaeyama bölgelerine yaklaştığı kaydedildi.

JMA, halka yaşadıkları bölgede bulunan daha sağlam binalara sığınmaları ve pencerelerden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Tahminlere göre, tayfunun yarına kadar Okinawa'nın bazı bölgelerine şiddetli yağmur bırakması bekleniyor.

Okinawa sonrası tayfunun gücünü artırıp kuzeye yöneleceği ve Doğu Çin Denizi'ni aşarak Japonya'nın Kyuşu bölgesini etkisi altına alacağı bildirildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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