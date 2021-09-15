Japonya'da Chanthu Tayfunu nedeniyle aşırı yağış uyarısı - Haberler
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Japonya'da Chanthu Tayfunu nedeniyle aşırı yağış uyarısı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da Chanthu Tayfunu nedeniyle aşırı yağış uyarısı

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve gücünü artırarak yoluna devam eden Chanthu Tayfunu'nun, Japonya'ya aşırı yağış getireceği bildirildi.

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve gücünü artırarak yoluna devam eden Chanthu Tayfunu'nun, Japonya'ya aşırı yağış getireceği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Doğu Çin Denizi'nde seyreden Chanthu Tayfunu'na yönelik şiddetli yağmur ve rüzgar uyarısında bulundu.

Doğuya yönelerek Japon Denizi'ne ilerleyeceği tahmin edilen tayfunun, ülkenin batı ve doğu kesimlerine sert rüzgarlar ve Kyuşu bölgesine şiddetli yağmurlar getireceği aktarıldı.

Kyuşu ve Şikoku ile ülkenin batı bölgelerini etkisi altına alacak tayfunun, hafta sonuna dek şiddetli yağmurlara neden olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya'da Chanthu Tayfunu nedeniyle aşırı yağış uyarısı - Haberler
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