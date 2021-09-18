Japonya'da Chanthu Tayfunu nedeniyle 5 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da Chanthu Tayfunu nedeniyle 5 kişi yaralandı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da Chanthu Tayfunu nedeniyle 5 kişi yaralandı

Japonya'nın batısında etkili olan Chanthu Tayfunu nedeniyle 5 kişi yaralandı, uçak ve tren seferleri iptal edildi.

Japonya'nın batısında etkili olan Chanthu Tayfunu nedeniyle 5 kişi yaralandı, uçak ve tren seferleri iptal edildi.

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve hafta içi Doğu Çin Denizi'ne ilerleyen Chanthu Tayfunu, Japonya'nın Kyuşu, Şikoku ve Kinki bölgelerini etkisi altına aldı.

Kyodo ajansının yerel yönetimlere dayandırdığı bilgilere göre, tayfun nedeniyle Kyuşu bölgesinde 5 kişi yaralandı ve 7 binden fazla evin elektriği kesildi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, 30'dan fazla uçak seferi ve bazı hızlı tren seferleri iptal edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfun nedeniyle heyelan, sert rüzgarlar ve şiddetli yağmurlara karşı bölge halkının önlem alması gerektiğini aktardı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
Kuzey Kore'nın attığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü ortaya çıktı

Kuzey Kore'nın attığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Fuat Oktay Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Marcao Nihat Özdemir Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ertuğrul Gazi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japonya'da Chanthu Tayfunu nedeniyle 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 06:17:33. #1.12#