Japonya'da Çalıştırılan Elektromıknatıs, Laboratuvarı Havaya Uçurdu
Japonya'da dünyanın en güçlü elektromıknatısını üretmeye çalışan bilim insanlarının ürettiği mıknatıs, manyetik alanı yüzünden laboratuvarı havaya uçurdu. Dehşet verici o anlar kamerayla kaydedildi.
Japonya'da dünyanın en güçlü elektromıknatısını üretmek için çalışan bilim insanları, dehşet verici bir olaya tanıklık etti. Ürettikleri elektro mıknatısın manyetik alanı nedeniyle laboratuvar havaya uçtu. Patlamanın yaşandığı o anlar kamerayla kaydedildi.
MR CİHAZINDAN 400 KAT DAHA GÜÇLÜ
Bahsi geçen elektromıknatısın, MR cihazından 400 kat daha güçlü mir manyetik alan oluşturduğunu belirten bilim adamları, canavar mıknatısın kendini parçalamasını önlemek için bundan sonra yüzde 4 güçle çalıştıracaklarını söylediler.