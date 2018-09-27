Japonya'da Çalıştırılan Elektromıknatıs, Laboratuvarı Havaya Uçurdu

Japonya'da dünyanın en güçlü elektromıknatısını üretmek için çalışan bilim insanları, dehşet verici bir olaya tanıklık etti. Ürettikleri elektro mıknatısın manyetik alanı nedeniyle laboratuvar havaya uçtu. Patlamanın yaşandığı o anlar kamerayla kaydedildi.

MR CİHAZINDAN 400 KAT DAHA GÜÇLÜ

Bahsi geçen elektromıknatısın, MR cihazından 400 kat daha güçlü mir manyetik alan oluşturduğunu belirten bilim adamları, canavar mıknatısın kendini parçalamasını önlemek için bundan sonra yüzde 4 güçle çalıştıracaklarını söylediler.