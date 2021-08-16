Japonya'da büyük firmaların yüzde 27'si sermayelerini karbonsuz teknolojilere yatıracak
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Japonya'da büyük firmaların yüzde 27'si sermayelerini karbonsuz teknolojilere yatıracak

Japonya'da büyük firmaların yüzde 27'si sermayelerini karbonsuz teknolojilere yatıracak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da 1000'e yakın büyük firmanın yüzde 27'si sermaye yatırımlarını karbondioksit emisyonlarını azaltacak teknolojilere yönlendirecek.

Japonya'da 1000'e yakın büyük firmanın yüzde 27'si sermaye yatırımlarını karbondioksit emisyonlarını azaltacak teknolojilere yönlendirecek.

Japonya Kalkınma Bankasının (DBJ) sermayesi 1 milyar yen (9 milyon dolar) ve üzeri yaklaşık 1000 firmayı kapsayan araştırması yayımlandı.

Buna göre 1000'e yakın büyük firmanın yüzde 27'si sermaye yatırımlarını yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlara yönlendirmeyi planlıyor.

Araştırmaya katılan firmaların yüzde 33'ü, "karbonsuz toplumu" hedefleyen küresel trendi "iş çevrelerini genişletecek fırsat" olarak görüyor.

Araştırmaya göre, Tokyo metropolünde güneş enerjisi, kuzeydoğudaki Tohoku bölgesinde açık deniz rüzgar enerjisi, batıdaki Şikoku bölgesinde ise elektrikli araç batarya yatırım planları öne çıktı.

Firmaların yüzde 45'i, karbonsuzlaşmaya yönelik yatırım planları karşısındaki en büyük engelin "geliştirme masrafları" olduğunu bildirdi.

DBJ, imalat dışı endüstrilere yönelik yatırımların ise etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenebileceğini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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