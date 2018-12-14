Japonya'da Brexit Endişesi

Japon hükümeti, ticaret kuralları üzerinde anlaşma yapılmadan gerçekleşecek Brexit'in, Japonya'nın dış ticaretini olumsuz etkileyeceği endişesi taşıyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması anlamına gelen Brexit, Japon hükümetinde kaygılara neden oldu. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Japonya ticari anlaşma yapılmadan gerçekleşecek bir Brexit'in, İngiltere'de faaliyet gösteren Japon şirketleri için ciddi olumsuz etkileri olacağına inanıyor. Olası senaryolara göre, İngiltere'deki Japon otomobil fabrikalarının parça alımında gecikmeler yaşayabileceğinden endişe ediliyor.

Başbakan Abe ziyaret edebilir

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin İngiltere ile AB arasında müzakerelerin gidişatını izlediği, gelecek ay başlarında İngiltere'yi ziyaret edip etmeyeceğine karar vereceği öğrenildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın, ülkesinin AB'den ayrılmasına ilişkin meclis onayını alıp almayacağı belirsizliğini korurken, İngiltere'nin Mart ayında AB'den ayrılması bekleniyor. - TOKYO