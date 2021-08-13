Japonya'da Bon bayramı hareketliliğinde Kovid-19'a karşı uyarı

Japonya'da "Bon" bayramında artacak insan hareketliliği göz önüne alınarak halk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyarıldı.

Japonya'da "Bon" bayramında artacak insan hareketliliği göz önüne alınarak halk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyarıldı.

Yerel yöneticiler, hafta sonu kutlanması beklenen Bon bayramında ülke geneli artması beklenen insan ve seyahat trafiğine karşı uyardı.

Tokyo Valisi Koike Yuriko, ülke genelin Kovid-19 günlük vakalarının ilk kez, 18 binin üzerinde kaydedilmesi sonrası durumu "felaket düzeyi" olarak niteledi.

Valilik danışman heyetiyle görüşmesi sonrası Koike, gidişatın "kontrolden çıktığını" belirterek, insan trafiğinin "yarı yarıya" düşürülmesi çağrısı yaptı.

Koike başkent halkından, hafta sonu kutlanacak Bon tatilinde seyahat planlarını ertelemeleri ve zorunlu ihtiyaç dışında evlerinden çıkmamalarını istedi.

Başbakan Suga Yoşihide hafta sonu "Bon tatilleri, Kovid-19'un daha bulaşıcı varyantlarının yayılması eşliğinde, bu hafta başlayacak. Şu an oldukça kritik bir dönemdeyiz." demişti.

Bon tatiline yönelik çağrı yapan Suga, bu dönemde genç kesime seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yapmıştı.

Japonya'da salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka dün saptandı. Vaka sayısı ilk kez bir günde 18 binin üzerinde artış gösterdi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı dün 18 bin 889 artarak 1 milyon 92 bin 60'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 24 artışla 15 bin 372'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan