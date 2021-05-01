Japonya'da bir yolcusunda Kovid-19 saptanan kruvaziyer limana geri döndü
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Japonya'da bir yolcusunda Kovid-19 saptanan kruvaziyer limana geri döndü

Japonya'da bir yolcusunda Kovid-19 saptanan kruvaziyer limana geri döndü
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın Yokohama Limanı'ndan yola çıkan bir yolcu gemisi, bir yolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğunun ortaya çıkması üzerine, limana geri döndü.

Japonya'nın Yokohama Limanı'ndan yola çıkan bir yolcu gemisi, bir yolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğunun ortaya çıkması üzerine, limana geri döndü.

Kyodo ajansının haberine göre, 29 Nisan'da Yokohama Limanı'ndan ayrılan "Asuka II" adlı yolcu gemisinde, 60 yaşındaki bir yolcunun Kovid-19 olduğu tespit edildi.

Yolcu, kamarasında karantinaya alınırken diğer yolcuların da kamaralarından çıkmamaları istendi.

İçinde 302 yolcu ve 425 kişilik mürettebat bulunan gemi, limana geri döndü.

Kovid-19 olan yolcunun, diğer yolcularla yakın temasa girmediği belirtildi.

Geminin işleticisi NYK Cruises, tüm yolcuların gemiye binmeden bir hafta önce negatif testlerini ibraz ettiğini açıkladı.

Sefer esnasında yapılan testlerde ise kişinin Kovid-19 olduğunun saptandığını belirten firma, olay sonrası geminin yeniden limana döndüğünü açıkladı.

"Asuka II" gemisinin kuzeydeki Aomori ve Hokkaido bölgelerini düzenleyeceği sefer sonrası 5 Mayıs'ta yeniden Yokohama'ya dönmesi planlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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