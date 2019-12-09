Japonya'da bir kliniğin deposuna giren üç ayı yakalandı
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Japonya'da bir kliniğin deposuna giren üç ayı yakalandı

Japonya'nın Niigata bölgesinde bir kliniğin deposuna giren üç ayı yakalandı.

09.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:56
Japonya'da bir kliniğin deposuna giren üç ayı yakalandı

'nın Niigata bölgesinde bir kliniğin deposuna giren üç ayı yakalandı.

'da yer alan habere göre, yetkilileri, Minamiuonuma kentindeki kliniğin deposunda, ikisi yavru üç ayının bulunduğuna dair ihbar aldıklarını ve kliniğe gittiklerini belirtti.

Yetkililer, önce sakinleştirici iğne yardımıyla 1,5 metre boyundaki yetişkin ayının, daha sonra da yavruların yakalandığını söyledi.

Siyah ayılar konusunda uzman Niigata Üniversitesinden Prof. Hideo Miguchi, ayıların kış uykusuna yatmak için sıcak bir yer aradıklarının sanıldığını belirtti.

Kaynak: AA
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