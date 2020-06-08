HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Japonya'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Japonya 1. Futbol Ligi (J1 League) ekiplerinden Nagoya Grampus'un kalecisi Mitchell Langerak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Japonya'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
08.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:51

Japonya 1. Futbol Ligi (J1 League) ekiplerinden Nagoya Grampus'un kalecisi Mitchell Langerak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekip ve futbolculara uygulanan testin ardından sonucu pozitif çıkan Avustralyalı kaleci Langerak'ın hastalık belirtileri göstermediği, karantina sürecini Aichi ilindeki bir hastanede geçireceği belirtildi.

Ülkede salgın nedeniyle şubat ayından bu yana ertelenen 1. Futbol Ligi'nin, 4 Temmuz'da yeniden başlatılması planlanıyor.

Resmi verilere göre, Japonya'da bugüne kadar 17 bin 141 kişi koronavirüse yakalanırken, 916 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Psikolojisi darmadağın oldu! Evine giren hırsız, adeta bir servet çaldı Spor
Psikolojisi darmadağın oldu! Evine giren hırsız, adeta bir servet çaldı
Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak Spor
Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz Spor
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi Spor
Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum Spor
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum
Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız istifa edin Spor
Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız...
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu
Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi
Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Simge Sağın Hülya Avşar Şeyma Subaşı Kenan Doğulu
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Japonya'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 12:54:25. #1.14#
title