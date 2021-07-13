Japonya'da Başbakan Suga'nın kamuoyu desteği en düşük seviyede
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Japonya'da Başbakan Suga'nın kamuoyu desteği en düşük seviyede

Japonya'da Başbakan Suga'nın kamuoyu desteği en düşük seviyede
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yayımlanan bir anket, Başbakan Suga Yoşihide'nin kamuoyu desteğinin şimdiye kadarki en düşük seviyeye gerilediğini ortaya çıkardı.

Japonya'da yayımlanan bir anket, Başbakan Suga Yoşihide'nin kamuoyu desteğinin şimdiye kadarki en düşük seviyeye gerilediğini ortaya çıkardı.

Kamu yayıncısı NHK'nın telefon yoluyla hafta sonu 18 yaş üstü gelişigüzel 2 binden fazla kişiyle düzenlediği anket Başbakan Suga'ya karşı desteğin düştüğünü gösterdi.

Geçen ayki ankete kıyasla Suga'ya destek verenlerin oranı 4 puan düşüşle yüzde 33 olarak gerçekleşti.

Bu oran, Eylül 2020'de göreve gelen Suga için en düşük kamuoyu desteği oranı olarak kayda geçti.

Suga ve politikalarından memnun olmayanların oranı da 1 puan yükselişle yüzde 46'ya yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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