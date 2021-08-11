Japonya'da Başbakan Suga kabinesinin kamuoyu desteğinde düşüş sürüyor

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide kabinesinin kamuoyu desteğinin şimdiye kadarki en düşük seviyeye indiği bildirildi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide kabinesinin kamuoyu desteğinin şimdiye kadarki en düşük seviyeye indiği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK, hafta sonu telefonla 1200'den fazla kişiye yönelik düzenlediği anketinde Suga kabinesinin kamuoyu desteğini sorguladı.

Ankete göre Suga kabinesine kamuoyu desteği, temmuz ayındaki ankete kıyasla 4 puan düşerek, yüzde 29'a geriledi.

Bu oran Eylül 2020'de göreve gelen Suga kabinesi için şimdiye kadarki en düşük kamuoyu desteği olarak kayda geçti.

Yaklaşık 11 aydır görev yapan kabineyi beğenmeyenlerin oranı ise 6 puan yükselerek yüzde 52'ye çıktı.

Suga'nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görev süresi 30 Eylül'de bitiyor.

Japonya'da Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerinin görev süresi ise 21 Ekim'de sona eriyor.

Bu tarihten önce olağan Şuugiin genel seçimlerin düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan