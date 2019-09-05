Japonya'da banliyö treni ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 34 yaralı
Japonya'da hemzemin geçitteki meydana gelen kazada yolcu treni, kamyona çarptı.
05.09.2019 09:48
Japonya'da hemzemin geçitteki meydana gelen kazada yolcu treni, kamyona çarptı. Kamyon sürücüsü öldü, 34 kişi de yaralandı
Kaza, Japonya'nın ikinci büyük şehri Yokohama'da meydana geldi. Hemzemin geçitte meldana gelen kazada 8 vagonlu banliyö treninin, bir kamyona çarptığı; kamyon sürücüsünün öldüğü, trende bulunan 34 yolcunun yaralandığı belirtildi.
Kaza sonrasında trenden alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza, Japonya'nın ikinci büyük şehri Yokohama'da meydana geldi. Hemzemin geçitte meldana gelen kazada 8 vagonlu banliyö treninin, bir kamyona çarptığı; kamyon sürücüsünün öldüğü, trende bulunan 34 yolcunun yaralandığı belirtildi.
Kaza sonrasında trenden alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: DHA