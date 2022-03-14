Japonya'da balıkçı teknesinde çıkan yangında 9 kişi yaralandı - Haberler

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Japonya'da balıkçı teknesinde çıkan yangında 9 kişi yaralandı

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'da balıkçı teknesinde çıkan yangında 9 kişi yaralandı

Japonya'nın güneybatısında 14 tonluk balıkçı teknesinde yangın çıktı, 9 kişi yaralandı.

Japonya'nın güneybatısında 14 tonluk balıkçı teknesinde yangın çıktı, 9 kişi yaralandı.

Güneybatıdaki Kagoşima eyaleti açıklarında, olta balıkçılarının avlandığı teknede yangın çıktı.

Eyalet açıklarında adalar bölgesindeki av turundan dönerken çıkan yangın sonrası güvertedekiler denize atladı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, güvertede kalan 12 yaşındaki bir genci kurtardı.

Denize atlayarak kurtulan ve yaşları 30 ila 60 arasında değişen 9 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yanan 14 tonluk Grand Line Eishin Maru teknesi ise battı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Japonya, Yangın, Güncel, Haberler

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