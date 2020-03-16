Japonya'da bakımevindeki 19 engelliyi öldüren zanlı idama mahkum edildi
Japonya'da bakımevindeki 19 kişiyi öldüren zanlı idama mahkum edildi.
16.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:33
Japonya'da 2016'da engellilere hizmet veren bir bakımevinde 19 kişiyi bıçaklayarak öldüren kişi ölüm cezasına çarptırıldı.
Yokohama Bölge Mahkemesi, geçmişte çalıştığı engelli bakımevine 2016'da düzenlediği bıçaklı saldırıda 19 kişiyi öldüren ve 24 kişiyi yaralayan 30 yaşındaki Satoşi Uematsu hakkında kararını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com