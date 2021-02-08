Japonya'da askeri denizaltı ile ticari kargo gemisi çarpıştı
Japonya'nın Koçi eyaleti açıklarında Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) denizaltısı ile ticari kargo gemisi çarpıştı.
Japonya'nın Koçi eyaleti açıklarında Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) denizaltısı ile ticari kargo gemisi çarpıştı.
Ülkenin güney batısında Şikoku bölgesinde bulunan Koçi eyaleti açıklarında su yüzeyine yükselen MSDF denizaltısı "Souryuu" ile ticari kargo gemisi çarpıştı.
Kaza yerel saatle yaklaşık 10.50'de Koçi'nin Pasifik kıyısındaki Aşizuri burnu açıklarında meydana geldi.
Kyodo ajansının haberine göre, çarpışma sonrası 3 MSDF üyesinin yaralandığı tahmin ediliyor.
Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, MSDF'nin denizaltıda hasar olmadığı şeklinde rapor verdiğini aktardı.
Kato, konuya ilişkin Başbakanlık Ofisindeki (Kantei) Kriz İdare Merkezinde iletişim bürosunun kurulduğunu bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan