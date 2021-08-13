Japonya'da aşırı yağışlar sonrası yaklaşık 1,5 milyon haneye tahliye çağrısı

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan aşırı yağışlar sonrası yaklaşık 1,5 milyon haneye yönelik tahliye çağrısı yapıldı.

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan aşırı yağışlar sonrası yaklaşık 1,5 milyon haneye yönelik tahliye çağrısı yapıldı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, mevsimsel tayfunlar sonrası aşırı yağışlar birçok eyalette hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) heyelana karşı Kyuşu, Şikoku ve Honşu bölgelerine yönelik uyarılarda bulundu.

Başbakan Suga Yoşihide, afet önlemlerinin ele alındığı acil kabine toplantısının ardından, Niigata, Toyama, Gifu, Ehime, Fukuoka, Saga, Nagazaki, Hiroşima, Kumamoto, Oita ve Kagoşima eyaletlerindeki ilgili kurumlara bölgedeki toplam 1 milyon 560 bin hanenin gerektiğinde tahliye edilmesi uyarısı yaptı.

Aşırı yağışların neden olduğu heyelan sonrası Nagazaki eyaletinde bir kişi hayatını kaybetmişti.

Yangın ve Afet İdare Ajansının çamur kaymasında kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Nagazaki Valiliği, eyalette bulunan ve Hristiyan dünyasının kutsal kabul ettiği tarihi Hara Kalesi kalıntılarının kısmen hasar gördüğünü açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK, Hiroşima ile Şimane arasında akan Gono Nehri'nin taşmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan