Japonya'da artık Türkiye'nin milli tıbbi cihazları kullanılıyor

Türkiye'de üretilen embolizasyon ajanlar ve cihazı, Japonya'da bilim adamları tarafından büyük beğeni kazandı. Cihazın kullanıldığı sıralarda Japonya ulusal kanalları yayına girerek Türkiye'de üretilen milli cihazların "Çığır açıcı mahiyette" olduğunu dile getirdi. Türkiye'de üretilen embolizasyon ajanlar ve cihazı, Japonya'da Japon hastalara uygulanırken, Japonya'nın ulusal kanallarında canlı yayınlandı. Türkiye'de üretilen milli cihazlar Japon bilim adamları tarafından büyük beğeni kazandı ve Türkiye'de üretilen milli cihazların "çığır açıcı mahiyette" olduğu dile getirildi. Beyin damarlarının balonlaşması olarak bilinen hastalık dünya genelinde en yaygın ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Türkiye'de üretilen tıbbı cihazlar sayesinde artık beyin damarlarının balonlaşması hastalığı tedavi edilebilecek. Japon doktorlar tarafından uygulanan tedavi yöntemi, daha çok anevrizma tedavilerinde (damar balonlaşması), arteriyel malformasyonlar, venöz malformasyonlar, arteriyovenöz malformasyonlar- fistül tedavilerinde kullanılıyor. Türkiye'de geliştirilen embolizasyon tedavisi, anevrizma tıkanmasını, patlamasını önlemek için kullanılmakla birlikte, beyinde meydana gelen anevrizmaların tedavisinde de kullanılıyor.

REFLÜ TEDAVİSİNDE DE KULLANILABİLİYOR Türkiye'de geliştirilen tıbbı cihaz, özellikle İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve Hindistan başta olmak üzere 57 ülkeye ihraç ediliyor. Embolizasyon tedavisinin yanı sıra reflü hastalığını tedavi etmek için de kullanılıyor. Birçok ülkede beyin anevrizması tedavisinde ağırlıkla metal sarmallı cihazlar tercih edilirken, Türkiye'de embolizasyon tedavi sistemi kullanılmaya başladı. Japonya ile ticaret hacmi artarken, Türkiye teknik alanda tıbbi cihazlarla ilgili ortak çalışmalar da yapıyor. Dünya sağlığına katkı sunarak birçok ırktan insanın Türkiye'de üretilen tıbbi cihazlarla tedavi edilebilmesi ise Türkiye'nin uluslararası alanda prestijini arttıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

"TÜRKİYE'NİN MİLLİ CİHAZLARI ÇIĞIR AÇICI MAHİYETTE" Son olarak Japonya'da Türkiye'nin ürettiği milli tıbbi cihaz olan embolizan ajanlar ile yapılan ameliyatlar Japonya'da yayın yapan ulusal kanallarda canlı yayınlandı. Türkiye'nin milli cihazlarının "Çığır açıcı mahiyette" olduğu dile getirildi.

JAPONYA'DA TÜRK MİLLİ CİHAZLARI ARANAN ÜRÜN HALİNE GELDİ Birçok önemli bilim adamından, hekimlerden ve hastalardan tam not alan milli cihazlar; Japonya'daki çoğu kamu ve özel hastanelerinde artık aranan bir ürün haline geldi. Türkiye'nin milli kaynaklar ile ürettiği ve dünya sağlığına sunduğu bu ürünlerin ülkemizde beyin anevrizması hastalığına yakalananlar için de kullanılmasının ise Türk bilim adamları tarafında çok önem arz ettiği vurgulanıyor. Uygulama yapılan bölgeye göre Adhesive ve Non-Adhesive olarak iki farklı yapıda piyasaya sürülen bu sistem; çeşitli Avrupa ülkelerinde, Hindistan'da ve Japonya'da devlet geri ödeme sisteminde yer alıyor. Ülkemizdeki bilim adamları, Türkiye'de de milli imkanlar ile üretilen bu cihazların Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından eşleştirilmesinin binlerce hastaya umut olacağını söylüyor. Cihazın üretimini sağlayan ülkemizin milli cihaz üretiminde amiral gemisi olan INVAMED tarafından, Türkiye'de de geri ödeme kapsamına alınması için "Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne" girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA