Japonya'da apartman dairesinden kaçan piton polisi alarma geçirdi
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Japonya'da apartman dairesinden kaçan piton polisi alarma geçirdi

Japonya'da apartman dairesinden kaçan piton polisi alarma geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'da bir apartman dairesinden kaçan yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanı bölge halkını ve polisi alarma geçirdi.

Japonya'da bir apartman dairesinden kaçan yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanı bölge halkını ve polisi alarma geçirdi. Zehirli olmadığı kaydedilen dev yılanın karşılaşabileceği kişileri boğabileceğinden endişe ediliyor.

Japonya'nın Kanagawa eyaletinde 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanı beslendiği apartman dairesinden dün kaçtı. Yılanın kaçtığı haberi, bölge halkını ve polisi alarma geçirdi. Tokyo yakınlarındaki Yokohama'da yaşayan sahibinin dün gece 21.25 sularında eve dönmesi ile kaçtığı ortaya çıkan dev yılanın yaklaşık 3.5 metre uzunluğunda ve 13 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi. Yılanın sahibi eve döndüğünde pitonun kafeste olmadığını fark ettiğini ifade ederken, özel izin ile evde beslenen yılanın zehirli olmadığını sözlerine ekledi.

İhbarın ardından piton yılanını arama çalışmaları başlatıldı. Zehirli olmadığı açıklansa da dünyanın en tehlikeli yılanlarından biri olarak gösterilen pitonu arama çalışmaları bugün de sonuçsuz kaldı.

Dev yılanın karşısına çıkabilecek kişileri boğabileceğinden endişe edilirken firari pitonun apartmanın arkasında bulunan ormanlık alana kaçtığı tahmin ediliyor. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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