Japonya'da apartman dairesinden firar eden piton 17 gün sonra bulundu
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Japonya'da apartman dairesinden firar eden piton 17 gün sonra bulundu

Japonya'da apartman dairesinden firar eden piton 17 gün sonra bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya'da bir apartman dairesinden kaçtığı düşünülen 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanı, 17 gün sonra sahibinin yaşadığı evin tavan arasında bulundu.

Japonya'da bir apartman dairesinden kaçtığı düşünülen 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanı, 17 gün sonra sahibinin yaşadığı evin tavan arasında bulundu. Karşılaştığı kişileri boğabileceğinden endişe edilen yılanın bulunmasıyla mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Japonya'nın Kanagawa eyaletinde beslendiği apartman dairesinde 17 gün önce kaybolan ve kaçtığından şüphelenilen 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanı sahibinin yaşadığı evin tavan arasında bulundu. Bölge halkını ve polisi alarma geçiren 13 kilogram ağırlığındaki yılanın, yürütülen tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamaması üzerine uzmanların bugün pitonun evde olabileceğinden şüphelendiği açıklandı. Evde yapılan detaylı arama sonuç verirken, dev yılanın tavan arasında bir sütuna sarılı halde ele geçirildiği kaydedildi. Yılanın sahibi, bölgede yaşanan panikten dolayı özür dilerken, "İki haftadır komşularım için çok endişeliydim. Bulunmasına çok sevindim" ifadelerini kullandı. Yılanın bulunduğu haberini alan meraklı mahalle sakinleri ise pitonun beslendiği apartmanın önüne akın etti.

Paniğe neden olmuştu

Tokyo yakınlarındaki bir apartman dairesinde beslenen piton yılanı 5 Mayıs'ta kaybolmuş, eve dönen sahibinin kafesinde bulamadığı yılanın kaçtığından şüphelenilmişti. Özel izin ile evde beslenen yılanın zehirli olmadığı belirtilirken, buna rağmen karşısına çıkabilecek kişileri boğabileceği uyarısı yapılmıştı. Firari pitonun apartmanın arkasında bulunan ormanlık alana kaçtığı şüphesiyle bölge sakinleri korku dolu günler geçirmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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