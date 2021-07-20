Japonya'da ankete göre halkın yüzde 87'si Tokyo Olimpiyatlarından endişe ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'da ankete göre halkın yüzde 87'si Tokyo Olimpiyatlarından endişe ediyor

Japonya'da ankete göre halkın yüzde 87'si Tokyo Olimpiyatlarından endişe ediyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yapılan bir anket, halkın yüzde 87'sinin Tokyo Olimpiyatlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen düzenlenmesine yönelik "bir seviyede endişeli" olduğunu ortaya çıkardı.

Japonya'da yapılan bir anket, halkın yüzde 87'sinin Tokyo Olimpiyatlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen düzenlenmesine yönelik "bir seviyede endişeli" olduğunu ortaya çıkardı.

Kyodo ajansının anketinde katılımcılara 23 Temmuz'da başlayacak Tokyo Oyunlarına yönelik değerlendirmeleri, seyirci alınmama kararı, hükümetin Kovid-19 tedbirleri ile Tokyo'daki OHAL soruldu.

Buna göre katılımcıların yüzde 67,9'u yaklaşan turnuva öncesinde, halihazırda başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde Kovid-19'a karşı uygulanan olağanüstü halin verimliliğinden şüphe ediyor.

Katılımcıların yüzde 58,5'i, olimpiyatlar öncesi, ülke geneli Kovid-19 aşılama kampanyasının yeterli düzeye erişmediğini savunurken yüzde 64,2'si hükümetin Kovid-19 sınırlamalarını desteklemediğini söyledi.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesinin turnuvanın seyircisiz düzenlenmesi kararını katılımcıların yüzde 43,6'sı uygun buldu, yüzde 23,6'sı ise az da olsa seyirci kabul edilmesi gerektiğini beyan etti.

Yaklaşık 2 bin kişinin dahil edildiği ve katılımcıların yüzde 87'sinin "bir şekilde endişeli" olduğunu ortaya koyan ankette, katılımcıların yüzde 31,2'si ise Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Destici
Magazin Hande Yener Yıldız Tilbe Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'da ankete göre halkın yüzde 87'si Tokyo Olimpiyatlarından endişe ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 07:54:01. #1.14#

title