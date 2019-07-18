Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü ve yaralılar var

Japonya'nın Kyoto kentindeki bir animasyon stüdyosunda çıkan yangın sonucunda en az bir kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. Polis kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

'Kyoto Animation' isimli stüdyoda yerel saatle 10: 30 civarında başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye sözcüsü en az bir kişinin öldüğünü doğrularken, yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu ve bilincinin kapalı olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle