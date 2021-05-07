Japonya'da anayasa değişikliği tasarısının hazirana kadar yasalaşması planlanıyor
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Japonya'da anayasa değişikliği tasarısının hazirana kadar yasalaşması planlanıyor

Japonya'da anayasa değişikliği tasarısının hazirana kadar yasalaşması planlanıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da anayasa değişikliğine yönelik esasları kapsayan ulusal referandum yasasını değiştirecek tasarının, bu yıl meclis oturumunda onaylanması bekleniyor.

Japonya'da anayasa değişikliğine yönelik esasları kapsayan ulusal referandum Haberi, referandum Haber'>referandum yasasını değiştirecek tasarının, bu yıl meclis oturumunda onaylanması bekleniyor.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) temsilcileri, ön tasarının detaylarına ilişkin bir araya geldi.

Daha sonra Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunun anayasa komisyonunda görüşülen tasarı, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kamu yayıncısı NHK, tasarının gelecek hafta tüm Şuugiin milletvekillerinin huzurunda oy çokluğuyla kabul edilmesinin beklendiğini bildirdi.

Tasarı, önceki Başbakan Abe Şinzo hükümetince 2018'de meclise sunulmuştu. Muhalefetin, bazı maddelerine karşı çıkması sonrası tasarı, çeşitli aşamalarda 3 yıldır bekletiliyordu.

Anayasa değişikliğini hedefleyen tasarının Şuugiin'de kabul edilmesi sonrası, haziran ayına dek Danışman Meclisinde (Sangiin) resmen kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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