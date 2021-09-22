Japonya'da ana muhalefetten iktidarın ekonomi politikalarına eleştiri - Haberler
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Japonya'da ana muhalefetten iktidarın ekonomi politikalarına eleştiri

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da ana muhalefetten iktidarın ekonomi politikalarına eleştiri

Japonya'da ana muhalefet, yapısal reformlar ve agresif mali politikaları içeren iktidarın "Abenomics" politikalarının, "kar ve kazancı zenginlere taşıdığını ve güçlüyü daha güçlü hale getirdiğini" söyledi.

Japonya'da ana muhalefet, yapısal reformlar ve agresif mali politikaları içeren iktidarın "Abenomics" politikalarının, "Kar ve kazancı zenginlere taşıdığını ve güçlüyü daha güçlü hale getirdiğini" söyledi.

Ana Muhalefet Anayasal Demokratik Partisi (CDP) lideri Edano Yukio, düzenlediği basın toplantısında, önceki Başbakan Abe Şinzo tarafından uygulanan ve mevcut hükümetin sürdürdüğü "Abenomics" politikalarını eleştirdi.

LDP'nin uyguladığı bu politikalara yönelik CDP'nin analizlerini paylaşan Edano, büyük çaplı parasal genişleme sayesinde hisse senetlerinin yükseldiğini ancak halkın maaşlarının reel bazda düştüğünü ve tüketimin durgunlaştığını kaydetti.

Edano, "kar ve kazancı zenginlere taşıyor ve güçlüyü daha güçlü hale getiriyor" diye nitelendirdiği mevcut ekonomi politikalarının, yoksulluğu ve servet düzeyi farkını ortadan kaldırmakta başarısız olduğunu ileri sürdü.

Bu politikalarla "tasarrufu bulunmayan hanelerin sayısının arttığını" kaydeden Edano, "zenginler ile yoksullar arasındaki farkın genişlediği gerçeğinin inkar edilememesi sebebiyle 'Abenomics' apaçık şekilde başarısız" diye konuştu.

Edano, servetin uygun dağılımı sayesinde insanların güven duygularını artıracak bir ekonomi politikası uygulanmasının en önemli ihtiyaç olduğunu kaydetti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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