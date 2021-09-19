Japonya'da ana muhalefete göre, iktidar partisi seçimleri, hükümeti Kovid-19'la mücadeleden alıkoyuyor

Japonya'da ana muhalefet, iktidar partisi liderlik seçimlerinin, hükümeti yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleden alıkoyduğunu bildirdi.

Anayasal Demokratik Parti (CDP) lideri Edano Yukio, düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) iç seçimlerinin zamanını eleştirdi.

Edano, seçim sürecinin, hükümeti Kovid-19'la mücadeleden alıkoyduğunu savunarak, iktidar parlamenterlerine salgınla mücadele görevlerine odaklanmaları çağrısında bulundu.

"Milletvekilinin işinin, mecliste bulunmak ve görüşmeleri karara bağlamak" olduğunu kaydeden Edano, mevcut hükümetin "LDP için değil halk için var olduğunu" belirtti.

Parti seçimlerinin "yanlış zamanda" yapıldığını ileri süren Edano, LDP milletvekillerinin, "sabah 9 akşam 5 arası asıl işleriyle meşgul olmaları, daha sonra kampanyalarıyla uğraşmaları" gerektiğini söyledi.

LDP liderlik seçimleri, 29 Eylül'de düzenlenecek.