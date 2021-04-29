Japonya'da "Altın Hafta" tatil periyodunda "evde kal" çağrısı yapıldı
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Japonya'da "Altın Hafta" tatil periyodunda "evde kal" çağrısı yapıldı

Japonya'da 'Altın Hafta' tatil periyodunda 'evde kal' çağrısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da bir dizi tatil periyodunu kapsayan "Oogon Şuukan" (Altın Hafta) döneminde halka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Japonya'da bir dizi tatil periyodunu kapsayan "Oogon Şuukan" (Altın Hafta) döneminde halka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, 29 Nisan-5 Mayıs dönemini kapsayan "Oogon Şuukan" tatil günlerinde halktan dışarı çıkmamalarını istedi.

Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumundaki konuşmasında, salgınla mücadelede ülkede 3. olağanüstü halin uygulandığını belirten Nişimura, Kovid-19 varyantlarının giderek yaygınlaştığını belirtti.

Başkent Tokyo ile Osaka kentlerinde "izi sürülememiş vakaların" yüzde 60'a ulaştığına dikkati çeken Nişimura, yaya trafiği ile temas yoğunluğunun düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Eyalet dışına seyahat

Tedbirlere yönelik çevrim içi görüşen Tokyo ve çevresindeki Saitama, Çiba ve Kanagawa eyalet valileri, bölge halkına, tatil döneminde eyalet dışına seyahatten kaçınmaları çağrısı yaptı.

Tokyo Valisi Koike Yuriko da tatil periyodunun, Kovid-19'un yayılmasını durdurmak için "önemli bir kavşak" olduğunu belirterek, "Tedbirlerin artırılarak salgının yayılmasını durdurmamız gerekiyor." dedi.

Ülkede Kovid-19 vakası 583 bin 125'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 10 bin 139'a yükseldi. Ülke genelinde 953 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Vakalar Tokyo'da 137 bin 351'e, Osaka'da 78 bin 973'e, Kanagawa'da 53 bin 39'a, Saitama'da 37 bin 397'ye, Çiba'da 38 bin 350'ye çıktı.

Başkent Tokyo ile Osaka, Hyogo ve Kyoto'da hafta sonu başlayan olağanüstü hal, 11 Mayıs'a dek yürürlükte kalacak. Vaka artışının sürmesi halinde olağanüstü hal süresinin uzatılabileceği kaydedilmişti.

Nisan 2020 ile Ocak 2021'de olmak üzere Japonya'nın farklı bölgelerinde daha önce 2 kez olağanüstü hal uygulanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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