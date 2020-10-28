Japonya'da All Nippon Airways mevcut mali yılda 4,9 milyar dolarlık net zarar bekliyor
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Japonya'da All Nippon Airways mevcut mali yılda 4,9 milyar dolarlık net zarar bekliyor

28.10.2020 04:19 | Son Güncelleme: 28.10.2020 04:22
Japonya'da All Nippon Airways mevcut mali yılda 4,9 milyar dolarlık net zarar bekliyor

Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) martta sona erecek 2020 mali yılında 510 milyar yenlik (4,9 milyar dolar) net zarar bekliyor.

Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) martta sona erecek 2020 mali yılında 510 milyar yenlik (4,9 milyar dolar) net zarar bekliyor.

ANA'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın şartlarında düşen hava yolu seyahat talebi sebebiyle firma, mevcut mali yılda zarar beklediğini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, mart-eylül arası 6 aylık dönemde toplam gelirleri yüzde 72 azalan ANA, 188 milyar yen (1,79 milyar dolar) net zarar kaydetti.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla ANA, uluslararası uçuş gelirlerinden yüzde 94, yerel uçuş gelirlerinde ise yüzde 78 düzeyinde finansal kayıp açıkladı.

Bu kapsamda ANA, Mart 2021'de sona erecek 2020 mali yılı satışlarında yüzde 62'den fazla düşüş ve toplamda 510 milyar yenlik (4,9 milyar dolar) rekor düzeyde net zarar bekliyor.

Kyodo ajansına göre, iş piyasalarının belirsiz koşullarında firma, 400 milyar yen değerinde ikinci dereceden teminatlı kredi kullanılmasında ulusal bankalarla anlaşmaya vardı.

Basın toplantısında konuşan ANA Üst Yöneticisi (CEO) Katanozaka Şinya, mevcut mali yılın dış görünüşünün sert koşullarına dikkati çekti.

Katanozaka, "2021 mali yılında atılabilecek her türlü adımı atıp karlılığa döneceğiz." ifadesini kullandı ve Asya piyasalarına yönelik yeni bir ucuz hava yolu firması kurulabileceği sinyalini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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