Japonya'da alkollü sürücü okuldan dönen çocuklara çarptı: 2 ölü
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Japonya'da alkollü sürücü okuldan dönen çocuklara çarptı: 2 ölü

Japonya'da alkollü sürücü okuldan dönen çocuklara çarptı: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya'da alkollü olduğu belirtilen bir kamyon sürücüsünün aracıyla okuldan dönen çocuklara çarpması sonucu 2 ilkokul öğrencisi hayatını kaybederken, 3 öğrenci de yaralandı.

Japonya'da alkollü olduğu belirtilen bir kamyon sürücüsünün aracıyla okuldan dönen çocuklara çarpması sonucu 2 ilkokul öğrencisi hayatını kaybederken, 3 öğrenci de yaralandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Chiba eyaletinde 2 şeritli bir yolda seyreden 60 yaşındaki Hiroshi Umezawa adlı alkollü sürücü aracın kontrolünü kaybettikten sonra önce elektrik direğine, daha sonra yaya olarak seyreden ilkokul öğrencilerine çarptı. Alkollü sürücü 2 öğrencinin ölümüne 3 öğrencinin ise ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay yerinde tutuklanan sürücünün yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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