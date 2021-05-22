Japonya'da aile içi şiddet vakaları geçen mali yılda yüzde 60 arttı
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Japonya'da aile içi şiddet vakaları geçen mali yılda yüzde 60 arttı

Japonya'da aile içi şiddet vakaları geçen mali yılda yüzde 60 arttı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da aile içi şiddet vakalarının 2020 mali yılında, önceki mali yıla oranla yüzde 60 artarak 190 bini geçtiği bildirildi.

Japonya'da aile içi şiddet vakalarının 2020 mali yılında, önceki mali yıla oranla yüzde 60 artarak 190 bini geçtiği bildirildi.

Kabine Ofisi, Mart 2020 ile Mart 2021 arası ülke geneli kaydedilen aile içi şiddet vakaları oranının ön verilerini paylaştı.

Buna göre, geçen mali yılda aile içi şiddet vakaları önceki yıla göre 70 bin 754 (yüzde 60) artışla 190 bin 30'a yükseldi.

Kyodo ajansı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle aile üyelerinin evlerinde daha fazla vakit geçirmek zorunda kalmalarının bu artışa neden olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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