Japonya'da Aegis Ashore'un Akita ve Yamaguçi'ye konuşlandırılması planı iptal edildi Japonya'da kara-konuşlu Aegis Ashore füze savunma bataryalarının, kuzeydeki Akita ve güneybatıdaki Yamaguçi eyaletlerine yerleştirilmesi planı iptal edildi.

Japonya'da kara-konuşlu Aegis Ashore füze savunma bataryalarının, kuzeydeki Akita ve güneybatıdaki Yamaguçi eyaletlerine yerleştirilmesi planı iptal edildi.

Japonya Savunma Bakanı Kono Taro, Başbakan Abe Şinzo liderliğinde toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) ardından Liberal Demokrasi Partisi (LDP) milletvekillerine açıklamada bulundu.

Kono, bataryaların konuşlandırılması için alternatif bölge arayışlarının sonuç vermediğini belirterek sistemlerin Yamaguçi ve Akita'ya konuşlandırılmasından vazgeçildiğini bildirdi.

Bakan Kono, "Ulusal konsey müzakereleri sonucunda, Akita ve Yamaguçi eyaletlerine Aegis Ashore'un konuşlandırılması planının iptaline karar verildi." dedi.

Kono, füze savunma faaliyetlerinin, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait Aegis donanımlı destroyerlerle devam edeceğini belirterek "Balistik füzelere karşı sadece Aegis konuşlu savaş gemilerini tahsis eden güvenlik politikası da doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kono, çevre ülkelerin yeni balistik füze projelerine karşı, Japonya'nın orta ve uzun vadede nasıl hareket edeceğine ilişkin güvenlik stratejisi belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda eski Savunma Bakanı ve LDP Ulusal Güvenlik Paneli Başkanı Onodera İtsunori de kurulacak yeni proje ekibiyle yeni savunma çerçevesinin de oluşturulacağını söyledi.

Japonya, 2017'de Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füzelerine karşı ülke savunmasını güçlendirmek için ABD yapımı Aegis Ashore bataryalarını konuşlandırma kararı almıştı.

Kaynak: AA