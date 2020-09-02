Japonya'da Abe'nin sağ kolu adaylığını açıkladı Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı almasının ardından gözler LDP'deki liderlik yarışına çevrilirken, yarışın favorisi olarak gösterilen Abe'nin sağ kolu Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga adaylığını resmen açıkladı.

Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı almasının ardından gözler LDP'deki liderlik yarışına çevrilirken, yarışın favorisi olarak gösterilen Abe'nin sağ kolu Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga adaylığını resmen açıkladı.

Japonya'da mevcut Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa kararı almasının ardından, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri ve ülkenin başbakanının belirleneceği seçimin detayları netleşmeye devam ediyor. Belirlenen seçim takvimine göre, normal şartlarda ülke genelinde yaklaşık 1.8 milyon üyesi bulunan iktidar partisi LDP'nin düzenli aidat ödeyen tüm üyelerinin seçime katılması gerekirken, bu kez parti içindeki güçlü muhalefete rağmen yalnızca 394 milletvekili ve 141 bölge temsilcisi oy kullanacak. Ara dönem olması nedeniyle siyasi boşluk doğmasını önlemek adına uygulanacağı belirtilen "daraltılmış seçim" için 8 Eylül'de başlayacak maratonunun ardından 14 Eylül'de LDP sandığa gidecek. Oylamanın galibi 16 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen bir olağanüstü meclis oturumunda ülkenin yeni başbakanı görevini üstlenecek.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Suga adaylığını açıkladı

Öte yandan 63 yaşındaki LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida ile 63 yaşındaki eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba'nın ardından bugün de Başbakan Abe'nin sağ kolu olarak bilinen Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga adaylığını resmi olarak açıkladı. Parti milletvekilleri arasında geniş desteğe sahip olması nedeniyle favori aday olarak gösterilen 71 yaşındaki Suga'nın seçimi kazanması halinde Shinzo Abe'nin politikalarını devam ettirmesi bekleniyor.

LDP'de seçimin galibi olacak isim, partinin mecliste çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle ülkenin de başbakanı olacak. Kazanan isim, Abe'nin normal görev süresinin sonu olan 2021'e dek görevde kalacak. - TOKYO

Kaynak: İHA