Japonya'da 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata 5 yıl hapis
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Japonya'da 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata 5 yıl hapis

Japonya'da 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata 5 yıl hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya'da mahkeme, bir anne ve çocuğuna aracıyla çarparak ölümlerine neden olan 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata ertelemesiz 5 yıl hapis cezası verdi.

Japonya'da mahkeme, bir anne ve çocuğuna aracıyla çarparak ölümlerine neden olan 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata ertelemesiz 5 yıl hapis cezası verdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir yaya geçidinde 2019 yılında meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne, 9 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına yönelik görülen davada karar çıktı. Mahkeme, Ikebukuro semtinde arabasını insanların üzerine süren 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrat Kozo Iizuka'nın "frene basmasına rağmen arabanın hızlandığı ve araçta teknik sorun yaşandığı" yönündeki savunmasını değerlendirdi. Otomobilde yapılan teknik incelemelere göre aracın 96 kilometre hızla seyrettiğinin tespit edildiğine dikkat çeken Yargıç Kenji Shimotsu, araçta herhangi bir anormallik ya da arıza bulunmadığını ifade etti. Tokyo Bölge Mahkemesi, fren yerine gaz pedalına basarak ağır ihmalde bulunduğuna hükmedilen sanığı ertelemesiz 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme kararında kazada hayatını kaybeden 31 yaşındaki anne ve 3 yaşındaki kızının geleceğe dair umutlarının bir anda ellerinden alındığına dikkat çekilirken, geride kalan yaslı aile bireylerinin acılarının hiç azalmadığı belirtildi. Kararın açıklanmasının ardından mahkeme, sanığa ihmalini kabul etmesi ve içtenlikle özür dilemesi çağrısında bulundu.

İleri yaştaki sürücüler endişeye neden oluyor

Japonya'daki demografik yapı nedeniyle trafikte güvenlik endişesine neden olan yaşlı sürücüler, sık sık kaza haberlerine konu oluyor. Son yıllarda hükümetin, ek sürücü kursları ve yüksek güvenlik donanımlı arabaların kullanımını teşvik ve yaşlı sürücüleri ehliyetlerini iade etmeye çağırmak dahil bir dizi kampanya düzenlediği biliniyor. Polis kayıtlarına göre geçtiğimiz yıl Tokyo'da meydana gelen trafik kazalarının yaklaşık yüzde 17'sini yaşlı sürücüler oluşturuyor. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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