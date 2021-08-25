Japonya'da 8 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı
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Japonya'da 8 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı

Japonya'da 8 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 13 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) kapsamına 8 eyalet daha eklendi.

Japonya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 13 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) kapsamına 8 eyalet daha eklendi.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, OHAL'in kapsam ve süresine ilişkin kararı hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi sonrası aldıklarını söyledi.

Nişimura, vaka sayılarında düşüş eğilimi görülmeyen ve sağlık altyapısının zorlandığı 8 eyaletin daha OHAL kapsamına alındığını söyledi.

Karara göre, 27 Ağustos'tan itibaren farklı bölgelerdeki Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aiçi, Mie, Şiga, Okayama ve Hiroşima eyaletlerinde OHAL yürürlüğe girecek.

Halihazırda başkent Tokyo dahil 13 eyalette OHAL uygulanırken, yeni karar sonrası ülke genelinde OHAL uygulanan eyalet sayısı 21'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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Japonya'da 8 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı - Haberler
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