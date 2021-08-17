Japonya'da 7 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı
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Japonya'da 7 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı

Japonya'da 7 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 6 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) kapsamına 7 eyalet daha eklendi.

Japonya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 6 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) kapsamına 7 eyalet daha eklendi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, OHAL'in kapsam ve süresine ilişkin kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi sonrası aldıklarını söyledi.

Başbakan Suga, vaka sayılarında düşüş eğilimi görülmeyen 7 eyaletin daha, OHAL kapsamına alındığını söyledi.

Karara göre, 20 Ağustos'tan itibaren farklı bölgelerdeki İbaraki, Toçigi, Gunma, Şizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletleri de OHAL kapsamına eklenecek.

Halihazırda başkent Tokyo ile çevresindeki Saitama, Çiba, Kanagawa ile güneydeki Osaka ve Okinawa adasında uygulanan OHAL'in ise süresi uzatıldı.

Böylelikle ülke geneli toplam 13 eyalette 12 Eylül'e kadar OHAL uygulanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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